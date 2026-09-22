El Certamen T premia las obras que muestran el impacto real del linfoma cutáneo de células T

Madrid, 22 de septiembre de 2026. Visibilizar, a través de la fotografía y los cortometrajes, el impacto del Linfoma Cutáneo de Células T. Con este objetivo se ha celebrado la II edición del Certamen T, un proyecto impulsado por Kyowa Kirin que busca acercar a la sociedad la realidad de estos pacientes. La gala ha servido para poner rostro a una enfermedad poco frecuente. Jonathan García ha recibido el premio a mejor cortometraje por 'El sol siempre sale'. Esperanza Labrador el galardón a mejor fotografía por 'El alma al aire'. E Inés Ventura ha recibido el premio del público por 'Marcas'. Testimonios para concienciar sobre un tipo de cáncer poco frecuente que va mucho más allá de sus manifestaciones físicas. El linfoma cutáneo de células T puede tener un profundo impacto en la calidad de vida de quienes lo padecen, afectando su bienestar emocional, sus relaciones sociales y su día a día, además de provocar síntomas visibles en la piel. Una iniciativa que anima a ponerse en la piel de pacientes y cuidadores para plasmar emociones, experiencias y vivencias asociadas a esta enfermedad. La gala ha servido para poner rostro a una enfermedad poco frecuente. Jonathan García ha recibido el premio a mejor cortometraje por 'El sol siempre sale'. Esperanza Labrador el galardón a mejor fotografía por 'El alma al aire'. E Inés Ventura ha recibido el premio del público por 'Marcas'. Testimonios para concienciar sobre un tipo de cáncer poco frecuente que va mucho más allá de sus manifestaciones físicas. El linfoma cutáneo de células T puede tener un profundo impacto en la calidad de vida de quienes lo padecen, afectando su bienestar emocional, sus relaciones sociales y su día a día, además de provocar síntomas visibles en la piel. Una iniciativa que anima a ponerse en la piel de pacientes y cuidadores para plasmar emociones, experiencias y vivencias asociadas a esta enfermedad.