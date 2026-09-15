Cerveceros de España reivindica el valor del bar y la socialización presencial con un musical

Madrid, 15 de septiembre de 2026. El 84% de los españoles prefiere compartir una caña con un amigo que dedicar una hora más a las redes sociales, así lo revela un estudio realizado por la Universidad de Málaga. En este contexto, Cerveceros de España ha presentado su campaña Vernos es La Caña, con la que busca poner en valor la importancia de los encuentros presenciales y de compartir tiempo de calidad con los demás. El estudio también revela que el 83% de los españoles considera los bares el epicentro de la vida social del barrio, y un 92% lo identifica como el escenario principal para disfrutar de una cerveza. Con esta campaña, Cerveceros trata de señalar el cambio que se ha producido en la manera de relacionarnos y la importancia de recuperar la socialización presencial a través de actos cotidianos. La campaña no se limita solamente a los soportes habituales, sino que pide abandonar las pantallas ofreciendo una actividad presencial real. Por ello, ha presentado un micromusical, que se representará en el Nuevo Teatro Alcalá.