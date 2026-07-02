La cerveza española incrementa exportaciones y consolida su fortaleza productiva en 2025

Madrid, 2 de julio de 2026. El sector cervecero ha vuelto a demostrar su capacidad de resistencia y su fortaleza estructural en un contexto económico exigente. Así lo revela el Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España 2025, elaborado por Cerveceros España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La producción de cerveza ha crecido un 0,5% respecto a 2024 y un 5,1% más que en 2019, consolidándose así un año más cómo el segundo productor de cerveza de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania. También la evolución exportadora es especialmente positiva, con un crecimiento cercano al 8% respecto al año anterior en el caso de la cerveza española y en torno al 10% en la cerveza tradicional. La cerveza SIN también ha vuelto a confirmar su fortaleza al crecer un 4,6% en ventas respecto al año anterior y manteniendo a España como el primer país de Europa tanto en consumo como en producción de cerveza SIN. Por último, la cerveza sigue ocupando un lugar central en el día a día de los españoles, siendo la 1ª bebida destacada en hostelería. Esto se muestra también en su aportación a la economía, representando el 1,3% del PIB nacional y generando más de 540.000 empleos en España.