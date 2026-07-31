Ceuta afronta la mayor crisis migratoria de 2021 con hasta 60.000 llegadas y 25.000 retornos

Ceuta, 31 de julio de 2026. 50.000 migrantes según Interior y 60.000 según el presidente de Ceuta. Son las cifras que deja la entrada masiva desde Marruecos en la ciudad autónoma. "Es imposible asimilar esta presión", ha señalado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que considera que la situación es insostenible. Con esta crisis sobre la mesa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado a Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad, una visita marcada por los abucheos y los gritos contra el jefe del Ejecutivo. Sánchez ha señalado a las mafias de tráfico de personas como responsables de esta crisis migratoria. Mientras el Gobierno calcula que ya han regresado a Marruecos unas 25.000 personas, Vivas reclama una respuesta urgente y pide al Ejecutivo que actúe "de manera enérgica, decidida e inmediata". Una respuesta que Sánchez ha concretado con dos medidas: una visual, con la instalación de boyas en el espigón que separa Ceuta y Marruecos, y otra legislativa, con cambios para reforzar el control fronterizo. (Fuente: Europa Press, Gobierno de Ceuta, Moncloa)