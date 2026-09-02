Ceuta conmemora el día de la Ciudad Autónoma marcado por la crisis migratoria

Ceuta, 2 de septiembre de 2026. Días después de cumplirse un mes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, la ciudad autónoma ha conmemorado este 2 de septiembre su día, que en esta ocasión ha estado marcado por la crisis migratoria. El acto oficial ha arrancado con aplausos dirigidos a su presidente, Juan Jesús Vivas, y abucheos al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y ha contado con la presencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. (Fuente: Europa Press / RTVCE / PP)