Ceuta recibirá 25 millones para la atención de menores migrantes no acompañados

Madrid, 4 de agosto de 2026. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que el Gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Según ha precisado, se trata de una partida que se habilita desde el Ministerio de Hacienda hacia el Ministerio de Juventud e Infancia. Precisamente, fuentes del departamento que dirige Sira Rego han confirmado posteriormente que van a realizar la transferencia de este crédito extraordinario a Ceuta para la atención de urgencia de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en la ciudad. Ceuta abrirá, a petición de Rego, dos colegios para acoger a menores que han llegado durante la crisis. (Fuente: EBS/La Moncloa/Europa Press)