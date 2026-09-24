Ceuta reclama un "horizonte temporal definido" y Torres apunta al 15 de octubre para las playas

Ceuta y Madrid, 24 de septiembre de 2026. Ceuta reclama al Gobierno un horizonte para dejar atrás la crisis migratoria. El presidente de la comunidad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha acusado al ministro Ángel Víctor Torres de hacer "muy poco caso" a sus reivindicaciones. El ministro responde con avances y un objetivo: hacer todo lo posible para que las playas queden despejadas antes de mediados de octubre, según fuentes oficiales. Pero el principal pulso está en los menores y la reagrupación. El Gobierno cifra en 2.383 los menores no acompañados ya filiados en Ceuta. 54, llegados después del 30 de julio, ya han sido reagrupados en la Península y otros 118 han sido reubicados desde agosto. (Fuente: Europa Press, RTVCE)