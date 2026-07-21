El CGPJ dilata su decisión sobre la queja contra Peinado

Madrid, 21 de julio de 2026. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha comenzado este martes a examinar las propuestas del promotor de la acción disciplinaria de archivar varias diligencias informativas abiertas por quejas presentadas contra el juez del 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, una de ellas por sugerir que la Policía Nacional podría ayudar a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a huir de la justicia, pero no ha alcanzado acuerdo, por lo que las deliberaciones seguirán en próximos días.