El CGPJ pide reforzar los juzgados de guardia y violencia sobre la mujer en Ceuta

Ceuta, 18 de agosto de 2026. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera "necesario" que se refuerce el turno de guardia en los juzgados de instrucción de Ceuta y los juzgados de violencia sobre la mujer para la tramitación de casos por presuntos delitos sexuales, todo ello con el objetivo de "hacer frente a la crisis migratoria" que enfrenta la ciudad autónoma tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos del pasado 30 y 31 de julio. (Fuente: CGPJ/Ministerio de la Presidencia/Europa Press)