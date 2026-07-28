Chapinería vuelve a casa tras el levantamiento de las evacuaciones por la mejora del incendio

Madrid, 28 de julio de 2026. La mejora de la situación del gran incendio forestal que asola la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila ha permitido que las autoridades pongan fin a las restricciones en Chapinería (Madrid). Concretamente, se establece una desescalada de las medidas de seguridad ante el fuego que supondrá realojos en Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo, en el caso de la Comunidad de Madrid.