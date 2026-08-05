Charlas para saber como actuar ante un incendio: "Hay miles de viviendas en peligro"

Vigo, 5 de agosto de 2026. Los integrantes de la Mancomunidad de Montes de Vigo lo tienen claro: "los incendios forestales ya no son lo que eran antes", más virulentos y próximos a las viviendas, suponen una amenaza real para la vida. Por eso, han tomado la iniciativa y han diseñado un programa de charlas didácticas que pretenden llevar a las parroquias viguesas, directamente a los vecinos, para explicarles aspectos esenciales de la propagación del fuego, elementos que pueden cambiar en sus viviendas para hacerlas más seguras y consejos de autoprotección y evacuación que, consideran, deberían tener todos los ciudadanos.