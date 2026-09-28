Choque entre Madrid y el Gobierno por la acampada en la Puerta del Sol

Madrid, 28 de septiembre de 2026. Nueva controversia política en Madrid. El Ayuntamiento de la capital y el Gobierno regional han acusado de "dejación de funciones" al delegado del Gobierno, Francisco Martín, por permitir la acampada en la Puerta del Sol que reclama un decreto sobre vivienda. El alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que el consistorio estudia ya medidas legales si la situación se prolonga. Mientras que el delegado ha asegurado que la concentración es pacífica y ha acusado directamente al consistorio de inacción en materia habitacional. (Fuente: Sindicato de Inquilinas/Europa Press)