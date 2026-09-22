Cid (Comuns) pide a Illa concreciones en Educación y ve "publicitaria" su propuesta sobre la IA

Barcelona, 22 de septiembre de 2026. El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha pedido este martes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, medidas concretas en el ámbito educativo y ha tildado de "campaña publicitaria" su propuesta para prohibir el uso de la inteligencia artificial (IA) en los centros educativos hasta los 14 años. Preguntado sobre la Amnistía, Cid ha afirmado que "es evidente que es necesario que, de una vez por todas, los jueces dejen de jugar a la política y el Tribunal Supremo deje de ser una especie de segunda cámara del PP y de Vox y aplique la ley de amnistía", ha concluido (Fuente: Parlament Catalunya)