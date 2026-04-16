Cientos de inmigrantes acuden al Ayuntamiento tras el real decreto de regulación masiva

Zaragoza, 16 de abril de 2026. Cientos de inmigrantes han acudido al Ayuntamiento de Zaragoza para tras la aprobación del Real Decreto de regulación extraordinaria para más de medio millón de inmigrantes, que ha entrado en vigor este jueves con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras la aprobación por este pasado martes por el Consejo de Ministros. Es la primera consecuencia "por culpa de un real decreto populista chapucero y mal planteado", ha criticado la consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de la ciudad, Marian Orós.