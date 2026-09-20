Cientos de personas reciben a Brad Pitt a su llegada a San Sebastián

Bilbao, 20 de septiembre de 2026. Cientos de personas han recibido de forma eufórica a Brad Pitt a su llegada al Hotel María Cristina de San Sebastián en el marco del Festival Internacional de Cine de la ciudad. La llegada del actor se ha producido en torno a la una del mediodía, con cerca de una hora de retraso sobre lo inicialmente previsto. Pitt se ha parado a saludar y atender a los seguidores presentes durante varios minutos antes de entrar al interior del hotel. Los fans han aguantado su llegada durante horas y han tenido que soportar sol y altas temperaturas para poder ver al actor de cerca.