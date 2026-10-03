Cientos de personas reclaman en San Sebastián y Vitoria "el fin del rentismo" y la intervención

Bilbao, 3 de octubre de 2026. Cientos de personas se han movilizado en San Sebastián y Vitoria contra el negocio de la vivienda convocados por LAB en colaboración con el Sindicato de Inquilinas para reclamar la intervención del mercado de la vivienda y que se ponga fin al rentismo después del rechazo este pasado viernes en el Congreso de los Diputados de los dos decretos de vivienda. Bajo el lema 'Borroka da giltza. No al negocio de la vivienda' se han desarrollado las movilizaciones en las calles donostiarras y vitorianas. En Donostia/San Sebastián, ha participado en la manifestación la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, que ha destacado que "el enfado" es palpable en las calles, y ha llamado a hacer cambios en el modelo de vivienda para garantizar el acceso a ella y acabar con "los abusos" del rentismo.