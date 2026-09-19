El cineasta taiwanés Tsai Ming-Liang expone tres piezas de su serie 'Walker' en Tabakalera

Bilbao, 19 de septiembre de 2026. El cineasta taiwanés Tsai Ming-Liang expone en Tabakalera la exposición Walker coproducida junto al Festival Internacional de Cine de San Sebastián en el marco del propio festival. La muestra reúne tres piezas audiovisuales de su célebre serie (No Form, Walker y Journey to the West). En ellas, el actor Lee Kang-Sheng encarna a un monje que camina descalzo con extrema lentitud por grandes urbes como Hong Kong, Taipéi y Marsella, desafiando el ritmo frenético contemporáneo. Walker estará expuesta hasta el próximo 6 diciembre.