Círculo de Bellas Artes vuelve a llenar de hamacas su Salón de Baile, convertido en un oasis

Madrid, 12 de julio de 2026. El Círculo de Bellas Artes vuelve a abrir este verano su Refugio Climático transformando su Salón de Baile en una gran plaza verde bajo techo, pensada para combatir las altas temperaturas, esparcirse, trabajar, leer, descansar y también jugar, el lema sobre el que gira la nueva entrega de esta iniciativa. El espacio, de acceso libre y gratuito, permanecerá abierto hasta el próximo 6 de septiembre, todos los días de 11 a 21 horas, y contará con tumbonas, fuente de agua, mesas de juego, rincón de lectura, zonas de trabajo y una de sus propuestas más llamativas: una guardería de plantas para que los ciudadanos puedan dejar sus "amigos vegetales" durante sus vacaciones de verano.