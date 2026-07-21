Ciudadanos opinan sobre la ley del tabaco: más espacios libres de humo o medida excesiva

Madrid, 21 de julio de 2026. Los ciudadanos se han mostrado favorables, en su mayoría, a medidas que prohíban el consumo de tabaco en espacios públicos como playas o campus universitarios y además han indicado que estas medidas pueden ayudar a reducir el consumo de tabaco o concienciar a la gente joven para no consumir desde una temprana edad. No obstante, hay quienes han indicado que es excesivo prohibir el consumo en espacios públicos y que esas medidas pueden ser contraproducentes y aumentar el consumo. Por último, han indicado que fumar y vapear debería estar equiparado a la hora de prohibirlos, pero no creen que los padres deban pagar las multas de los menores que sean vistos fumando o vapeando.