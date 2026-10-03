La clase política continúa a la espera de la decisión de Sánchez sobre un adelanto electoral

Madrid, 3 de octubre de 2026. La actualidad política de esta jornada de sábado continúa marcada por la decisión del Congreso de los Diputados de no aprobar los dos decretos de vivienda presentados por el Gobierno en mitad de un mayor clima de tensión a nivel social por la falta de soluciones en materia de vivienda y alquileres. Un fin de semana que puede resultar clave para el futuro de la política nacional ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a dedicar las próximas horas a analizar la reacción de la ciudadanía para valorar un posible adelanto electoral. (Fuente: Europa Press / La Moncloa / Congreso / Foro La Toja / PP / Podemos)