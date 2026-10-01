Clases suspendidas en Valencia y Castellón ante la alerta roja por lluvias

Valencia, 1 de octubre de 2026. La alerta roja por lluvias decretada por Emergencias para hoy y mañana en la Comunitat Valenciana ha obligado a suspender clases en diferentes centros educativos de la provincia de Valencia y Castellón. En concreto, según ha informado la Conselleria de Educación, se han suspendido las clases en todos los centros de la ciudad de València a partir de las 15 horas. A primera hora de este jueves ya se había suspendido la actividad lectiva en los centros ubicados en zona inundable y zona afectada por la dana, sobre todo en colegios de las pedanías de Valencia, así como la actividad en la universidad popular, centros de mayores y centros ocupacionales.