El CNI avisó a Delegación del Gobierno en Ceuta el día 29 de un "llamamiento" para un "asalto"

Ceuta, 9 de septiembre de 2026. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de un "llamamiento" en redes sociales para llevar a cabo un "asalto por valla y mar" a la ciudad a través de WhatsApp el día 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos. En el mensaje se aludía a la Fiesta del Trono en Marruecos del día 29 y a la posible pasividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes. Así se desprende de los documentos desclasificados por el Gobierno sobre la crisis en Ceuta. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes. (Fuente: Europa Press / La Moncloa)