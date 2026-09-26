CNSE pide "recursos y compromiso presupuestario" en el Día Internacional de las Personas Sordas

Madrid, 26 de septiembre de 2026. Un incremento de los recursos, mayor accesibilidad y un compromiso presupuestario desde la Administración son algunas de las principales reivindicaciones en el Día Internacional de las Personas Sordas, que se celebra este 26 de septiembre. Una fecha en la que colectivos y asociaciones recuerdan las "barreras" que todavía perciben en espacios esenciales y ante las que reclaman cambios contundentes. Desde la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), ponen el foco en ámbitos como la sanidad o la educación: "Los profesionales intérpretes de lengua de signos todavía no se facilitan. Pero no solo en el ámbito de la educación, sino también en la incorporación a los puestos de trabajo, donde no se contemplan las adaptaciones necesarias", ha explicado su presidente, Roberto Suárez.