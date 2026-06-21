Coinciden en Castro dos movilizaciones a favor y en contra del centro de menores

Santander, 21 de junio de 2026.
La Plaza del Ayuntamiento de Castro Urdiales ha vuelto a ser escenario, como ocurrió en marzo, de dos movilizaciones que se han mostrado a favor y en contra del centro de acogida de menores extranjeros, abierto en el municipio por el Gobierno de Cantabria.
Por un lado, la Asociación El Pueblo Presente ha convocado una movilización, bajo el lema 'No al negocio de los centros de menas y la inmigración ilegal', a la que han acudido en torno a 150 personas, entre las que han participado colectivos como Juventud Combativa.
En respuesta, medio centenar de personas, organizados por colectivos antifascistas del municipio.
En medio se ha colocado la Guardia Civil de Cantabria para evitar que escale la situación.