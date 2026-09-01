El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid inicia los trámites para convocar elecciones

Madrid, 1 de septiembre de 2026. La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid ha anunciado que impulsará las actuaciones necesarias para convocar elecciones. Una situación marcada por la prolongación de la controversia surgida tras las elecciones celebradas en 2025. Con esta convocatoria electoral se devolverá la voz y la decisión a los colegiados de Madrid. Con esta iniciativa, el COAM asume una posición activa y constructiva, demostrando que la responsabilidad y el compromiso ético de sus representantes prevalecen sobre cualquier posicionamiento individual. (Fuente: Jordi Dominguez Gris)