Colegio Profesional Andaluz de Periodistas defiende el derecho a la información ante agresiones

Málaga, 9 de septiembre de 2026. Cientos de personas se han concentrado este miércoles, 9 de septiembre, en varias provincias de Andalucía para protestar contra las agresiones a los periodistas ocurridas durante las movilizaciones en defensa de Ceuta. De este modo, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha convocado diferentes concentraciones en Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla para defender el derecho a la información y la protección de los profesionales que ejercen en el sector de la comunicación.