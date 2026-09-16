Los comercios de toda la vida, protagonistas de una campaña en el barrio de Prosperidad

Madrid, 16 de septiembre de 2026. En los barrios, los comercios llevan décadas formando parte de la vida de los vecinos. La frutería, la mercería o las tiendas de siempre que conocen a sus clientes por su nombre. Ahora, en el madrileño barrio de Prosperidad, esos comerciantes se han convertido en los protagonistas de una campaña impulsada por McDonald's para reconocer el papel que desempeñan en la vida del barrio. Es la idea detrás de "Uno más del barrio", una iniciativa puesta en marcha por McDonald's tras la apertura de su nuevo restaurante en Prosperidad. A través de ella, la compañía ha querido poner el foco en algunos de los comercios que forman parte de la historia y el día a día del barrio. La acción refleja una forma de entender la presencia de la compañía en los barrios donde opera: formar parte de la comunidad, crear vínculos con el entorno y reconocer a quienes llevan años contribuyendo a dar vida a sus calles. Una forma de homenajear a quienes llevan años construyendo la identidad del barrio y fomentar una relación de proximidad y apoyo mutuo entre todos los comercios del barrio.