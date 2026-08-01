Comienza la 27ª Feria del Libro Viejo de Santander con un programa que durará 23 días

Santander, 1 de agosto de 2026. La 27ª edición de la Feria del Libro Viejo de Santander comienza este sábado, 1 de agosto, con una programación que llevará a la Plaza Alfonso XIII hasta el 23 de agosto lecturas dramatizadas, conciertos y otras actividades diseñadas en torno a la temática de 'Los otros del 27'. En ella estarán presentes 16 librerías nacionales, que complementarán una edición que tiene la intención de reivindicar que entre 1920 y 1935, más allá de la literatura, también hubo autores musicales y en otras disciplinas artísticas.