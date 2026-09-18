Comienza la producción del ID.Cross, el primer eléctrico de la marca fabricado en VW Navarra

Madrid, 18 de septiembre de 2026. Volkswagen ha comenzado la producción del ID. Cross, el primer modelo eléctrico de la marca Volkswagen fabricado en su planta de Navarra. El acto ha contado con la asistencia de altos representantes de la compañía, encabezados por el CEO de Volkswagen, Thomas Schäfer, y una destacada comitiva institucional, con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, a la cabeza. La planta navarra se convierte así en una de las mas flexibles y competitivas del Grupo. El ID. Cross, el SUV eléctrico urbano de Volkswagen, se comercializará en 34 países. La planta navarra produce también el koda Epiq, también 100% eléctrico, y los modelos de combustión Volkswagen T-Cross y Volkswagen Taigo. La culminación de este proceso de electrificación es una garantía para el futuro de la planta y el mantenimiento del empleo. Grupo Volkswagen tiene previsto producir más de un millón de vehículos al año en sus tres plantas de la Península Ibérica: Martorell, Navarra y Portugal.