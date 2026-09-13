Compradores del Mercat del Bolet: "la gente confía más en los champiñones envasados"

Barcelona, 13 de septiembre de 2026. La paradista del Mercat del Bolet de Cal Rosal (Berguedà), Lluïsa Vilalta, remarca que este es el mercado de setas "más importante de Catalunya" aunque lamentan que se puedan ver "muy pocas" de ellas. Otra paradista, Diosi Rojas, ha asegurado que el nivel de paradas de la feria ha disminuido notablemente en las últimas décadas: "hace ya 30, 40 años atrás, había muchas más paradas, obviamente con lo del cambio climático ha ido bajando". Rojas ha comentado que la seta más buscada sigue siendo el robellón y apunta que el precio "está un poco alto", contándose el precio del quilo "entre unos 40 y 50 euros". Algunos compradores de la feria han señalado que han notado un cambio en la forma de consumo de este producto: "la gente tiene mucha más confianza de consumir una bandeja de champiñones en plástico que ir a un mercado y encontrarse con las variedades [de setas] e identificarlas".