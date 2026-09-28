Compromís afirma que Pérez Llorca llega "implorando a Feijóo" ser el candidato

Valencia, 28 de septiembre de 2026. El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha asegurado este lunes que el 'president' de la Generalitat, Juanfran pérez Llorca, llega al Debate de Política General "como dicen los americanos siendo el pato cojo de la política valenciana": "arrodillado ante los extremistas de Vox e implorando a Feijóo que le haga candidato", en referencia al líder nacional del PP. Así lo ha afirmado ante los medios momentos antes de iniciarse el debate en Les Corts, en unas declaraciones en las que ha señalado que esta situación es "una vergüenza para un presidente".