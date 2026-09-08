Compromís dice que los resultados de PISA tienen "mucho que ver" con el uso de pantallas

Madrid, 8 de septiembre de 2026. Compromís considera que los resultados de España en el Informe PISA 2025 de la OCDE tienen "mucho que ver" con el uso de pantallas y ha pedido invertir más recursos en la educación pública y de calidad. Así lo ha manifestado este martes la diputada de Compromís Águeda Micó en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados en referencia a que los alumnos españoles hayan obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025. (Fuente: Congreso)