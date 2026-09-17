La Comunidad de Madrid mantendrá a la venta el ático con procedimiento abierto de adjudicación

Madrid, 17 de septiembre de 2026. El consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este jueves que el Gobierno regional mantendrá a la venta el ático de Chamberí con un procedimiento abierto de adjudicación, tras recibir una oferta ya por los inmuebles que se pusieron en venta en Gran Vía. "La Comunidad de Madrid ha recibido una oferta por los cuatro inmuebles de la calle Gran Vía por cerca de 12 millones de euros, y el inmueble de Martínez Campos se mantendrá a la venta a través de un procedimiento abierto de adjudicación", ha dado a conocer el consejero en su comparecencia a petición propia en la Asamblea de Madrid sobre la actividad de Planifica Madrid, empresa encargada de adquirir este inmueble. (Fuente: Asamblea de Madrid)