La Comunidad de Madrid ordena la evacuación de Chapinería ante el avance del fuego en la región

Chapineria (Madrid), 24 de julio de 2026. La Comunidad de Madrid ha ordenado este viernes la evacuación de Chapinería ante el avance del fuego en la región. También se han sumado otras poblaciones como Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Aldea del Fresno y Villa del Prado. Además, también están confinados los vecinos de San Martín de Valdeiglesias y los de Pelayos de la Presa. Este gran incendio forestal es fruto de la unión de los incendios de Almorox-Villa del Prado, otro independiente en Villa del Prado, y un tercero en San Martín de Valdeiglesias.