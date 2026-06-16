Comuns denuncia dificultades en la regularización de migrantes por problemas documentales

Madrid, 16 de junio de 2026. La portavoz de los Comuns, Aina Vidal, ha afirmado que "los cauces de la regularización" no están funcionando. Según ha detallado la diputada, hay países africanos como Guinea Conakry, de Oriente Medio o asiáticos como Nepal, que están teniendo "dificultades" con la documentación, especialmente aquella relacionada con los antecedentes penales. De este modo, Aina Vidal ha pedido una instrucción a las oficinas consulares españolas para que "faciliten los trámites de la documentación requeridos" y ha denunciado, "una vez más", la falta de personal en las oficinas de extranjería. (Fuente: Congreso)