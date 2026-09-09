Los Comuns reivindican la diversidad y el catalanismo popular frente a discursos de odio

Barcelona, 9 de septiembre de 2026. La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha reivindicado la diversidad de Catalunya y el catalanismo popular ante los discursos de odio y racistas del "bloque reaccionario de la extrema derecha" que, ha dicho, representan dos formaciones políticas, en referencia implícita a Vox y AC. Lo ha hecho en un acto en el Teatre Zorrilla de Badalona (Barcelona) con motivo de la Diada de Catalunya este miércoles junto al diputado en el Congreso y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, y a la portavoz en Badalona y candidata a la alcaldía en el municipio, Aïda Llauradó. (Fuente: Comuns)