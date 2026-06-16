El concierto ‘Vibra la vida’ visibiliza las enfermedades raras y reclama un ocio inclusivo

Madrid, 16 de junio de 2026. El Teatro Eslava de Madrid ha acogido la celebración del concierto solidario 'Vibra la Vida'. Un evento organizado por Biogen y la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) con el objetivo de visibilizar estas patologías y la necesidad de seguir avanzando hacia un ocio más inclusivo. Los invitados pudieron disfrutar de una gran velada al ritmo del grupo ForLawyers. Con grandes éxitos desde los 70 hasta la actualidad, los artistas realizaron un recorrido musical en una cita que recuerda la importancia de construir una cultura inclusiva. Cerca del 91% de las personas con discapacidad en España declara encontrar algún tipo de barrera a la hora de disfrutar de actividades culturales y recreativas. Más allá de la innovación científica, los organizadores ponen en valor iniciativas de entretenimiento como 'Vibra la Vida'. Con iniciativas como 'Vibra la Vida', Biogen y FEDER reafirman su compromiso por situar a las personas en el centro y avanzar hacia una sociedad más inclusiva, donde nadie se quede fuera.