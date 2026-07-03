La Conferencia Iberoamericana avanza hacia una Carta de Cuidados

Madrid, 3 de julio de 2026. La IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, celebrada este viernes en Avilés como antesala de la Cumbre Iberoamericana que acogerá Madrid en noviembre, ha servido para avanzar en la futura Carta Iberoamericana de Cuidados y reforzar la cooperación entre los países participantes en materia de políticas sociales e inclusión. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha destacado que la reunión ha permitido lanzar "un mensaje de diálogo, de encuentro y de cooperación" para avanzar en la construcción de sistemas de cuidados que garanticen el derecho de la ciudadanía "a cuidar en condiciones dignas y a ser cuidados cuando lo requiramos". (Fuente: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y A2030)