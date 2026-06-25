El Congreso convalida el decreto con el Verano Joven

Madrid, 25 de junio de 2026. El Congreso ha convalidado este jueves el decreto con el Verano Joven, que sólo ha sido rechazado por Vox. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 130 millones de euros para conceder descuentos de hasta el 90% en viajes en autobús y tren realizados por jóvenes en el periodo estival. Sólo Vox ha votado en contra de esta propuesta, mientras que PP y Junts se han abstenido y el resto de la Cámara han votado a favor de esta medida que ya lleva cuatro ediciones. Todos los jóvenes con nacionalidad española o extranjera y residencia legal en España, nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008 podrán acceder con descuentos a billetes de autobús y tren. Para poder beneficiarse de los descuentos, la fecha de viaje debe estar comprendida entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026. (Fuente: Congreso)