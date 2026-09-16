El Congreso tumba la ley de 'lobbies' del Gobierno

Madrid, 16 de septiembre de 2026. El Pleno del Congreso ha derogado este miércoles, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, el decreto ley aprobado por el Gobierno para regular la actividad de los 'lobbies', un texto que ha recibido críticas del socio minoritario del Gobierno y de otros aliados parlamentarios, principalmente por considerar grupos de interés a los sindicatos y las organizaciones empresariales. El texto ha sido apoyado por el PSOE, Sumar, ERC y Bildu, pero ha caído frente a los 179 votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención de PNV y Podemos. Sumar tenía pensado votar en contra, pero a última hora reculó y acabó dando el sí al PSOE, aunque su portavoz adjunta, Aina Vidal, ya había votado 'No' telemáticamente. (Fuente: Congreso)