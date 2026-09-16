Publicado 16/09/2026 19:48:16 +02:00CET

El Congreso tumba la ley de 'lobbies' del Gobierno

Madrid, 16 de septiembre de 2026. El Pleno del Congreso ha derogado este miércoles, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, el decreto ley aprobado por el Gobierno para regular la actividad de los 'lobbies', un texto que ha recibido críticas del socio minoritario del Gobierno y de otros aliados parlamentarios, principalmente por considerar grupos de interés a los sindicatos y las organizaciones empresariales. El texto ha sido apoyado por el PSOE, Sumar, ERC y Bildu, pero ha caído frente a los 179 votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención de PNV y Podemos. Sumar tenía pensado votar en contra, pero a última hora reculó y acabó dando el sí al PSOE, aunque su portavoz adjunta, Aina Vidal, ya había votado 'No' telemáticamente. (Fuente: Congreso)