El Congreso tumba la senda de déficit y aprueba las leyes de dependencia y discapacidad

Madrid, 14 de julio de 2026. El Pleno del Congreso, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, ha tumbado este martes la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027. Por otro lado, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes con la abstención del PP el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad. (Fuente: Europa Press / La Moncloa / Congreso / Senado)