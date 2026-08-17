El conjunto de gimnasia rítmica y los medallistas en el Europeo de atletismo llegan a España

Madrid, 17 de agosto de 2026. El conjunto sénior de España de gimnasia rítmica compuesto por Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Marina Cortelles ya está en España tras conquistar este sábado la medalla de oro en el All-Around del Campeonato del Mundo de Fráncfort y con ello lograr una plaza directa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Al aeropuerto de El Prat, en Barcelona, también han llegado esta tarde algunos de los medallistas que han competido en el Campeonato de Europa de Atletismo de Birmingham.