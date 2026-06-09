El conocimiento y la colaboración con la universidad para avanzar ante los retos energéticos

Madrid, 9 de junio de 2026. La colaboración con la universidad se convierte en una de las palancas clave para ofrecer diferentes puntos de vista y un análisis riguroso ante los retos de nuestra sociedad. De esta manera, Fundación Repsol ha creado una red de cátedras sobre transición energética para impulsar el conocimiento y el avance en cuestiones relevantes relacionadas con la energía. Esta colaboración entre Fundación Repsol y las universidades está permitiendo conectar a los alumnos e impulsar la transferencia de conocimiento y aplicaciones prácticas para acelerar la innovación, mejorar la competitividad industrial y generar soluciones reales a los retos energéticos. Una estrategia que pone el foco en el papel de los jóvenes gracias a su compromiso y poder de transformación, consiguiendo una mayor conciencia social y ambiental e impulsando la innovación. Un ecosistema de colaboración que demuestra que el talento joven es clave en un sector marcado por la transformación industrial y la descarbonización.