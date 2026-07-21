Consejera de Medio Ambiente resalta efectos visibles de la recuperación hídrica en Doñana

Almonte (Huelva), 21 de julio de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, ha realizado su primera visita oficial este martes al Espacio Natural de Doñana, en el que constituye también su primer acto institucional al frente del departamento. La visita ha servido para conocer sobre el terreno uno de los espacios protegidos más importantes de Andalucía tras dos años hidrológicos favorables, analizar el estado de las principales actuaciones de conservación y trasladar la posición del Gobierno andaluz sobre algunos de los asuntos que marcarán el futuro de este enclave de referencia internacional.