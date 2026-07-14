El consejero de Medio Ambiente de Murcia inaugura una nueva planta de gestión de residuos

Madrid, 14 de julio de 2026. El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia, Juan María Vázquez, ha inaugurado una nueva infraestructura estratégica de valorización de residuos en Fuente Álamo del Grupo Griñó, a través de su filial Hera Holding. Una planta que nace para dar una segunda vida a los residuos aumentando hasta en un 60% la valorización y reciclado de materiales. Una instalación que ha contado con una inversión de casi 8 millones de euros y va a crear unos 80 empleos entre directos e indirectos. Una apuesta que busca reforzar la capacidad industrial del territorio para gestionar los residuos municipales e industriales mediante tecnologías avanzadas de tratamiento y valorización. Una infraestructura estratégica que busca dar respuesta a los tres grandes retos de la sociedad: la economía circular, la competitividad y la descarbonización.