El Consell d'Educació de Catalunya prevé tener unas conclusiones del debate educativo en abril

Barcelona, 21 de septiembre de 2026.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encargado formalmente al Consell d'Educació de Catalunya que lidere el debate de país en educación, que prevé tener unas conclusiones en abril, antes de las elecciones municipales.
En rueda de prensa, la consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, y el presidente del Consell d'Educació de Catalunya, Juan Manuel del Pozo, ha afirmado que este debate ha de "recuperar la confianza" en el sistema educativo y buscar consensos de cara a la próxima década.