Consell valenciano critica la "avalancha" en Ceuta durante el traslado de migrantes

Alicante, 18 de septiembre de 2026. El portavoz del Consell valenciano, Miguel Barrachina, ha criticado la "avalancha" ocurrida este viernes en Ceuta durante el traslado de migrantes procedentes de los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez al recurso provisional de acogida habilitado por el Gobierno en el Muelle de Poniente del Puerto, al tiempo que ha instado al Ejecutivo central a "mantener el orden y la calma" en la ciudad. "Ceuta sigue siendo una ciudad en la que España, como nación soberana, ha perdido la capacidad de mantener el orden y la calma en una ciudad española", ha expuesto el responsable autonómico al inicio de la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes, celebrado en Alicante. (Fuente: Imágenes satélite)