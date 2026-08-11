El cónsul en Bilbao lamenta que los colombianos viven momentos "muy duros"

Bilbao, 11 de agosto de 2026. El cónsul general de Colombia en Bilbao, Carlos Alfonso Victoria, ha afirmado que la comunidad colombiana vive momentos "muy duros" tras el terremoto que ha sufrido el país y ha recordado que se ha habilitado un número de WhatsApp para recabar información sobre familiares con los que no se haya podido contactar. Asimismo, ha pedido a instituciones y ciudadanos vascos y de otros lugares que ayuden a Colombia no solo ahora, sino también en la reconstrucción de las zonas afectadas.