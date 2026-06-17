El consumo de huevo crece un 15 % en los hogares españoles en los últimos 3 años

Madrid, 17 de junio de 2026. El huevo se ha consolidado como un alimento esencial en la dieta equilibrada gracias a su calidad nutricional, accesibilidad y versatilidad. Prueba de ello es que los hogares españoles consumen hoy un 15% más de huevo que hace tres años. Eso se traduce a que 2025 cada persona consumió en torno a 9 kilos de huevos al año. Por este motivo, el sector avícola ha apostado de manera voluntaria por la transformación de su modelo productivo y, actualmente, el 80% de las granjas utilizan sistemas alternativos. De hecho, el 45% del volumen de los huevos envasados proviene ya de gallinas libres de jaulas. Un proceso de transformación que precisa de una planificación que asegure el suministro para que el consumidor encuentre huevos de todas las categorías, con la máxima calidad y seguridad, siempre según el Modelo de Producción Europeo. Un crecimiento que también ha sido posible gracias al fin del confinamiento de las aves de corral a nivel nacional y el aumento del censo en sistemas libres de jaula. En concreto, el número de gallinas alojadas en estos sistemas alternativos se ha duplicado en los últimos cinco años. Un producto que mantiene una evolución de consumo ascendente y que se ha posicionado como un alimento básico en los hogares españoles.