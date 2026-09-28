Continúa el debate por la negociación de un nuevo decreto de vivienda

Madrid, 28 de septiembre de 2026. Continúa el debate por la negociación de un nuevo decreto que aborde todas las peticiones para atajar la crisis de la vivienda. Con poco margen de tiempo antes del Consejo de Ministros de este martes donde tendrían que llegar a un acuerdo, Sumar pelea por la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año así como insiste en tratar de incluir la expropiación del piso de Maricarmen. Asimismo, Sumar y grupos de izquierda en el Congreso como ERC, Bildu, Podemos, Compromís y BNG han visualizado este lunes su presión al ala socialista del Gobierno.